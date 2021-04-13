Muş'ta marttan bu yana 42 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta mart ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yurda yasa dışı yollardan giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Muş'ta mart ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yurda yasa dışı yollardan giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda marttan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 38 Afganistan, 2 Bangladeş, 1 Senegal, 1 Özbekistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız