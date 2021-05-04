Muş'ta 100 yıldır yaşanan içme suyu sorunu çözülüyor
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Muş'ta 100 yıldır yaşanan içme suyu sorunu çözülüyor

Muş'ta 100 yıldır yaşanan içme suyu sorunu çözülüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, il merkezine bağlı 41 köyün 100 yıllık su problemini çözecek Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, il merkezine bağlı 41 köyün 100 yıllık su problemini çözecek Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Alparslan Yıldız Tarım İşletmesi mevkisinde yürütülen çalışmaları inceleyen Asya, gazetecilere, şehirde içme suyu teminin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü marifetiyle sağlandığını belirtti.

Buradan Muş merkez ile 8 belde 41 köy ve Muş Alparslan Üniversitesi kampüsüne su vererek içme suyu sorununu tamamen çözeceklerini anlatan Asya, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 30 kilometre mesafedeki Alparslan-2 Barajı'ndan 1400'lük borular döşenerek getirilecek su ile bu şehrin içme suyu sorununu tamamen rafa kaldırmış olacağız. Birinci kısmın ihalesi yaklaşık 2 milyon lirayla yapıldı. İkinci kısımda ise arıtma tesisi ve pompaj istasyonu ihalesi yapılacak. Bu anlamda kentin 100 yıllık içme suyu sorunu çözülmüş olacak. Bu açıdan çok mutluyuz. Çünkü hayalimizi gerçekleşmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Alparslan-2 Barajı'ndan Karşıyaka Mahallesi'ndeki Bayraklı Tepe mevkisinde yapılan 7 bin 500 tonluk içme suyu deposuna ana isale hattı döşeyerek şehrin bütün mahallelerine buradan su verileceğini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Muş'ta 100 yıllık bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize ve insanlarımıza verdiği önemi biliyoruz. Bu anlamda projenin gerçekleşmesine katkısı olan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. İlimiz için tarihin en büyük yatırımlardan biri olduğunu diyebiliriz. Göreve geldiğimiz günüden itibaren sorunlarımızı kısa ve orta vadeli olarak belirledik. Ancak uzun vadedeki en büyük sorunlarımızdan biri içme suyu sorunudur. Alt ve üst yapı, park, bahçe, kültür ve sanat gibi birçok alanda tamamlanan fiziki yapılarımızı, içme suyu projemizle taçlandırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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