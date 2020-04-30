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Murzioğlu: "Ders çıkartıp, fırsatları değerlendirmeliyiz"

Video konferansla yapılan meclis toplantısında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, virüs sonrası dünyanın yeni bir çağa gireceğini belirterek, "Hepimizin bu yaşadığımız durumdan çıkarması gereken dersler, değerlendirmesi gereken fırsatlar var.

Murzioğlu:
30.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:10

Video konferansla yapılan meclis toplantısında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, virüs sonrası dünyanın yeni bir çağa gireceğini belirterek, "Hepimizin bu yaşadığımız durumdan çıkarması gereken dersler, değerlendirmesi gereken fırsatlar var. Biz Türkler zeki ve esnek insanlarız. Bu yeniçağı en verimli şekilde karşılayacağımıza kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

Samsun TSO Mart-Nisan Ayları Birleştirilmiş Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Çin merkezli başlayan virüs salgını Kovid-19'un dünyada büyük endişeye yol açtığını belirten Murzioğlu, "Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. An itibariyle ülkemizde çok ciddi önlemler alınmaya başlandı. Çok şükür pazar günü paylaşılan istatistiklerle birlikte virüsün yayılım hızının gerilediğini ve vakaların tedavisi konusunda etkinliğimizin arttığını görüyoruz. İnşallah olumlu seyir haline geçilmesiyle birlikte faaliyetlerine ara verilen sektörlerin hizmet vermesinin de önü açılacaktır. Ama her ne olursa olsun 'bu iş bitti artık' diye rehavete kapılmamak lazım. Çünkü çok daha kötü senaryolarla karşı kaşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"İstişareyi kesmedik"

Salgının ekonomiye yansıttığı olumsuzluklarına rağmen İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Başkan Murzioğlu, "Şüphesiz en çok faaliyetlerine ara verilen sektörler ekonomik olarak yara aldı. Tabii, bu bir silsile. Her sektör, her iş kolu bir şekilde birbiriyle bağlı. Sürenin belirsizliği, endişeyle birlikte finansmanın dolaşımının yavaşlaması ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Ben hemen her gün sizlerle, işadamlarıyla ve başta TOBB olmak üzere ekonomiye yön veren kuruluşlarla görüşmeye devam ediyorum. Bu sürecin olumsuz etkilerini en düşük seviyede atlatabilmek adına görüş ve önerilerimizi hemen her akşam TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na iletiyorum. Başkanımız saat mevhumu olmadan yoğun bir şekilde çalışıyor. Kendisine teşekkürü borç biliyorum. Samsun milletvekillerimizin hepsine konuyla ilgili rapor gönderdim. Samsun Valimizle, milletvekillerimizle ve bazı bakanlarımızla online toplantılar da gerçekleştirdik. Sizlerden, bölgemizden gelen talepleri iletmeye devam ediyoruz. Bu süreçte, hükümetimiz ekonomiden sağlığa, ulaşımdan tarıma, eğitimden turizme hemen hemen her alanda birçok iyileştirici ve koruyucu tedbirleri de uygulamaya aldı" şeklinde konuştu.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 55 bin TL katkı

Salgının ülke ekonomisine etkilerini azaltabilmek adına hükümet nezdinde alınan tüm önlemlerin umut verici olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu şunları söyledi:

"Tabii, bunların haricinde talepte bulunduğumuz takip ettiğimiz başka konular da var. İnşallah olumlu sonuçlandığında yine sizlerle paylaşacağız. Öte yandan salgın sürecinde oda olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 55 bin TL katkıda bulunduk. Ayrıca, tüm faal üyelerimize içinde 10 adet bulunan maske dağıtımımız hızla devam ediyor. Bunun yanında meclis üyelerimizin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine de Ramazan kumanyası dağıttık. Bu bir süreç, vaktini tam olarak kestiremesek de sonu olduğunu biliyoruz. Zira pandemiyi bertaraf etmek adına gerçekleştirilen uygulamalar dünya üzerinde takdirle karşılanmaktadır. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu anlamda en başarılı ülke biziz. Kayıplarımız için çok üzgünüm. Bu elim salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Pazar gününden itibaren açıklanan istatistikler umut verici. Yine de geçit vermemek adına 14 kurala, sosyal mesafe şartına, temizliğe olan hassasiyetimizin devam etmesi aynı şeyleri yaşamamız için büyük önem arz ediyor. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durum Kovid-19 bilinmezliği tüm dünya için büyük bir sınav. Hepimiz bu dönemi iyi okumalı ve kendi adımıza gereken esnekliği oluşturmalıyız. Yeni bir çağa gireceğimize inanıyorum. Hepimizin bu yaşadığımız durumdan çıkarması gereken dersler, değerlendirmesi gereken fırsatlar var. Ekonomi zarar görüyor ama bakın dünya kendini iyileştiriyor, yeniliyor. Hava kirliliği azaldı, Everest'in zirvesi görünüyor. Biz Türkler zeki ve esnek insanlarız. Bu yeni çağı en verimli şekilde karşılayacağımıza kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum."

Toplantı, meclis üyelerinin görüş bildirmesi ve gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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