Muratpaşa'nın Sultanları bir arada
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Muratpaşa'nın Sultanları bir arada

Muratpaşa'nın Sultanları bir arada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kulüp yöneticileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kulüp yöneticileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Voleybolun deneyimli ismi Emin İmen'in baş antrenörlüğünde Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen iddialı bir takım oluşturan Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için Antalya'da toplandı.

Muratpaşa'nın Sultanları, antrenmanlar öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, kulüp yöneticileri ve teknik heyetle tanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, devam eden ligler ve şampiyonalar dolayasıyla yabancı oyuncular Porto Rikolu Genesis Collazo ve Slovak yıldız Miroslava Kijakova katılamadı. Türk oyuncular, Ayşegül Girgin, İrem Özgür, Ayşe Çürük, Aybüke Güldenoğlu, Zehra Tönge, Ayça Ceyna Yavuz, Damla Nur Aydın, Nur Sena Kasap, İlarya Zararsız ve Merve İzbilir tam kadro yer aldı.

Başkan Uysal'la birlikte Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda sezon öncesi değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda Muratpaşa Belediyespor'un hedefinin sezonu şampiyon tamamlayıp Antalya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmek ve gelecekte Türkiye'yi tek yürek haline getiren kadın voleybol milli takımına oyuncu veya oyuncular kazandırmak olduğu ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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