Kariyerine sadece televizyonla sınırlı kalmayarak müzik ve spor gibi farklı alanlarda da kendini geliştiren Murat Ceylan, özellikle genç izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Birçok kişi, Murat Ceylan kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Murat Ceylan kimdir? Survivor Murat Ceylan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1989'da İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

Murat Ceylan

OYUNCULUK KARİYERİ

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti. Eylül-Kasım 2016 arasında FOX'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 2 Şubat 2019 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan Survivor 2019 adlı yarışma programıyla sunuculuk yapmaya başladı.