Murat Çetinkaya'ya dolandırıcılık iddiası! Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya olayı ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Murat Çetinkaya, son günlerde adının karıştığı bazı iddialarla yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımlarda, Çetinkaya hakkında dolandırıcılık suçlamaları olduğu öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından, "Murat Çetinkaya gözaltına mı alındı, ne ile suçlanıyor?" gibi sorular kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Peki, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya olayı ne? Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ne yaptı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA OLAYI NE?

İş dünyasında yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. İş insanı Cem Atilla Saygın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanı Murat Çetinkaya hakkında ağır suçlamalar içeren kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Saygın, Çetinkaya'nın kendisini yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığını ve bu durumun şirketinin batmasına yol açtığını ileri sürdü.

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya olayı ne

Dilekçeye göre, Murat Çetinkaya'nın, Saygın'ın sahibi olduğu şirketle hiçbir resmi bağı olmamasına rağmen, yurtdışı merkezli yedi bankayla yapılan anlaşmalarda kendisini "finansal danışman" ve "gözlemci" olarak tanıttığı belirtildi. Saygın, bu süreçte Çetinkaya'nın yüksek kazanç vaatleriyle kendisini yönlendirdiğini, bu yönlendirmeler sonucu da "emanet" ve "borç" adı altında yüklü miktarda parayı şahsi banka hesaplarına aktardığını iddia etti. İş insanı, 2025 yılının mayıs ayında dolandırıldığını fark ettiğini, Çetinkaya ile irtibat kurmaya çalışsa da sonuç alamadığını ifade etti.

Savcılığa sunulan suç duyurusunda Saygın; yalnızca dolandırıcılık değil, aynı zamanda görevi kötüye kullanma, tehdit, kişiyi intihara yönlendirme, resmi unvanı haksız şekilde kullanma, devlet sırlarını sızdırma, casusluk ve nüfuz ticareti gibi çok sayıda ciddi suçtan dolayı Çetinkaya'nın yargılanmasını istedi.

Ayrıca, Çetinkaya'nın tutuklanması ve tüm mal varlığına el konulması için de talepte bulunuldu. Alınan bilgilere göre, savcılık konuyla ilgili ön soruşturma başlattı. Olay, kamuoyunun yakın takibinde yer almaya devam ederken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.