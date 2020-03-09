Murat Ağırel hakkında 'sahte karar' hazırlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Murat Ağırel'e ilişkin sahte mahkeme kararı hazırlanmasına yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Murat Ağırel'e ilişkin sahte mahkeme kararı hazırlanmasına yönelik soruşturma başlattı.



Libya'da şehit olan MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in hakkında bazı haber sitelerinde yayınlanan 'serbest bırakma' yönündeki sahte mahkeme kararına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 'MİT personelinin ifşa edilerek ailesinin ve yakınlarının can güvenliğinin tehlikeye sokulması, devlet kurumlarının istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılması' konusu soruşturma kapsamında şüpheliler B.T., B. P., H. K., A. K., M. F. Ç. ve M. A'nın İstanbul 8,4 ve 5. Sulh Ceza Mahkemelerince sorgularına müteakip CMK'nın 100 ve devamı maddeleriyle MİT Kanunu'nun 27/3-1 cümlesi uyarınca tutuklanmalarına karar verilmiştir.



Soruşturmanın konusu; karşı istihbarat faaliyeti kapsamında 1-19 Ocak 2014 yılında gerçekleştirilen MİT tırlarının durdurulması örneğinde olduğu gibi bir plan dahilinde, suç olduğunu bilerek, kasten MİT Kanunun 27. Maddesinin ihlal edilmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin ifşa edilerek ailesi ve yakınları ile birlikte çalışma arkadaşlarının can güvenliklerinin tehlikeye sokulması, bununla beraber devletin istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılmasıdır.



Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü olarak yürütülmekte, eyleme katılan diğer şüpheliler ve bağlantılarının tespiti çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte şüphelilerden B. P.'nin tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 7 Mart'ta darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır. Şüphelinin kendisi ya da avukatları tarafından bu konuda Silivri Cezaevi idaresine ya da cezaevi savcılığına sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı gibi darp edildiğine ilişkin hiçbir iz, emare ya da delil yoktur.



Şüphelilerden M. A.'nın 8 Mart'ta tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldığı şeklinde bir kısım yayın organlarında 'M. A. hakkında birbirinden farklı iki karar' başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında TCK'nın 204. Maddesi uyarınca 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA