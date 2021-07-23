Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

TUNCELİ'de, 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Tunceli' de 1998 yılından düzenlenen Munzur Doğa ve Kültür Festivali'nin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin ertelenmesine ilişkin Munzur Doğa ve Kültür Festivali Tertip Komitesi adına açıklama yapan Ali Mükan, festivalin 2022 yılına ertelenmesine karar verildiğini belirtti. Mükan, "Komisyon tarafından yapılan değerlendirme ve kamuoyundan gelen öneriler ile açıklamalar neticesinde mutasyonlu virüs vakalarının en çok görüldüğü iller sıralamasında ilimizin ön sıralarda olması, oluşacak geniş kalabalıkların genel halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşma ihtimali gözetilerek yeni bir değerlendirme yapılmış ve 20'nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali daha coşkulu ve amacına uygun olarak yapılmak üzere bir sonraki yıla ertelenmiştir" dedi.


Munzur Doğa ve Kültür Festivali, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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