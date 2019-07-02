Mumbai'de yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Mumbai'de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor. Yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi. Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaptığı, tren seferlerinin azaltıldığı belirtildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA