Mülteci öğrencilerin topluma kazandırılması projesi için çalışıyorlar

DÜZCE'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, mülteci öğrencilerin topluma kazandırılması, motivasyonlarının sağlanması ve akran dayanışmasının sağlanması amacıyla hazırlanan 'Let Everybody Inside (Haydi Herkesi Dahil Edelim)' başlıklı KA2 stratejik ortaklık projesi uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında Portekiz'e giden eğitmenler uygulamaları yerinde incelediler.Özellikle Suriye'de yaşanan savaşın ardından ülkelerini terk ederek başka ülkelere yerleşmek zorunda kalan mülteci öğrencilerin topluma kazandırılması, motivasyonlarının artırılması ve akran dayanışmasının sağlanması amacıyla Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan ve İtalya ile Portekiz'in ulusal, Bolu, Iğdır ve Kilis Milli Eğitim Müdürlükleri, Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi, Şehit Furkan Kaplanbaba İlkokulu, Yeşiltepe Ortaokulu ve İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerel ortakları olduğu 'Let Everybody Inside (Haydi Herkesi Dahil Edelim)' başlıklı KA2 stratejik ortaklık projesi uygulanmaya devam ediyor.Proje kapsamında mülteci öğrencilerin topluma kazandırılması ve akranları ile dayanışma sağlamaları için okullarda çeşitli eğitim aktiviteleri, tarihi, turistik ve müzelere geziler, sinema, tiyatro ve piknik gibi kültürel etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca projenin yurt dışında nasıl işletildiğini incelemek amacıyla da projenin ulusal ve yerel ortaklarının katılımıyla 9-12 Haziran tarihleri arasında Portekiz'e ziyaret gerçekleştirildi. Protekiz ziyareti ile proje kapsamında yurt dışına gerçekleştirilen 5. ziyaret oldu. Ziyarete Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce RAM, İsmetpaşa ve Yeşiltepe ortaokullarının temsilcileri katıldı. Ziyarette göçmen veya mülteci statüsündeki grupların ağırlıklı olarak yaşadığı semtlere ve okullara gidilerek gözlemlerde bulunuldu. Ziyaret edilen 'Group of Schools of Laranjeiras ve Conservatory of Arts of Loures' adlı okuldaki iyi uygulamalar tanıtıldı. Yapılan toplantılar ve ziyaretler özellikle kültürler arası etkileşim ve iletişim açısından projeye katkı sağlamış oldu.- Zce