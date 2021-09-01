Muhtarlardan "Aşı olun" çağrısı
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Muhtarlardan "Aşı olun" çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | Sağlık

- Muhtarlardan "Aşı olun" çağrısı Düzce'de aşılama sürecine destek veren muhtarlara, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

- Muhtarlardan "Aşı olun" çağrısı

DÜZCE - Düzce'de aşılama sürecine destek veren muhtarlara, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi. Törende vatandaşlara çağrıda bulunan muhtarlar ise "Aşı ol, sağlıklı kal" çağrısı yaptı.

Pandemi sürecinde karantinadaki hastaların takibini yapan ve önlemlerin alınmasını sağlayan muhtarlar, aşılama sürecinde de çalışmalarını sürdürdü. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da, Düzce Tüm Muhtarlar Derneği ve Merkez Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Muhtarlara pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Yılmaz, "Valimizin başkanlığında daha önce toplanarak aşı çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımızı planlamıştık. Muhtarlarımızda bizlere yardımcı oldular. Öncesinde de muhtarlarımız pandemi sürecinde ve aşı sürecinde sağlık çalışanlarımıza çok yardımcı oldular. Bugün de kendilerine hem teşekkür ziyareti düzenledik, hem de bundan sonraki aşı süreci ile ilgili planlama yapmak için bir araya geldik" dedi.

"Herkesin aşı olmasını bekliyoruz"

Pandemi sürecinden en çok öğrencilerin etkilendiğine dikkat çeken Düzce Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mensur Bilgin'de, "Öğrencilerimiz 2 yıldır okula hasret bir şekilde eğitim alıyorlar. İlkokula başlayan öğrenciler okulu tanıyamadılar. Aynı şekilde ortaokulu bitirip lise havasını soluyamadılar. Bunun artık bitmesini istiyoruz. Bu nedenle herkesin aşı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mensur Bilgin, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'a teşekkürlerini sundu. Toplantının ardından muhtarlar, "Aşı ol, sağlıklı kal" çağrısında bulundu.

Muhtarlardan 'Aşı olun' çağrısı
Muhtarlardan 'Aşı olun' çağrısı
Muhtarlardan 'Aşı olun' çağrısı
Muhtarlardan 'Aşı olun' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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