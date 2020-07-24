Muhtarın çiftliğini kundakladılar Muhtarın çiftliğini kundakladılarNİĞDE'de Koyunlu Köyü Muhtarı Mustafa Göksu'ya ait hayvan çiftliği, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kundaklandı.

Muhtarın çiftliğini kundakladılar

NİĞDE'de Koyunlu Köyü Muhtarı Mustafa Göksu'ya ait hayvan çiftliği, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kundaklandı. Şüphelilerin traktörü ve samanları ateşe vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Göksu'ya ait hayvan çiftliğinde bulunan saman balyaları ve traktör, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Ağılda bulunan büyükbaş hayvanlar, çiftlik çalışanları tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yüklü miktarda saman kül olurken, traktör, yem makinesi ve ağıl zarar gördü.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Bu arada şüphelilerin çiftliğe gelip samanı ve traktörü yakması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiftlik sahibi Mustafa Göksu, "Yaklaşık 70 tona yakın samanımız, yeni aldığımız iş araçlarımız kül oldu. Aşağı yukarı 180 bin TL civarında zararımız var. Yakan şahıslar da kamerada görünüyor. Yetkililerden bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA