İnce'den Mahir Ünal'ın "Kılıçdaroğlu" Sözlerine Sert Cevap: Kimsenin Haddine Değil

Muharrem İnce, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kılıçdaroğlu için sarfettiği "Tarihin çöplüğündeki yerini aldı" sözlerine "CHP'nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP'liler haricinde kimsenin haddine değildir" cevabı verdi.

"CHP'LİLER HARİCİNDE KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Muharrem İnce, "CHP'nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP'liler haricinde kimsenin haddine değildir." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER VE ZAMAN KARAR VERİR"

İnce, "Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir" diye konuştu.

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