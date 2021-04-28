Muhammet Demir, Gaziantep'te kariyerinin gol rekoruna ulaştı
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Muhammet Demir, Gaziantep'te kariyerinin gol rekoruna ulaştı

Muhammet Demir, Gaziantep'te kariyerinin gol rekoruna ulaştı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Muhammet Demir, şanssız geçirdiği sezonların ardından yeniden geldiği kentte kariyerinin gol rekoruna ulaştı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Muhammet Demir, şanssız geçirdiği sezonların ardından yeniden geldiği kentte kariyerinin gol rekoruna ulaştı.

Muhammet, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Son 2 haftadır rakip kalelere 2'şer gol atan Muhammet Demir, bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti.

Golcü futbolcu, bu sezon dışında kariyerinin en golcü dönemini 2015-16 sezonunda 11 golle yaşadı.

Muhammet için Gaziantep'in yeri farklı

Bursaspor altyapısında yetişen Muhammet, 24 Mayıs 2009 tarihinde Gaziantepspor-Bursaspor arasında Gaziantep'te oynanan maçta, Bursa ekibinin formasıyla 4 dakika oyuna girerek ilk resmi Süper Lig maçında görev aldı.

2010-11 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Gaziantepspor'a transfer olan Muhammet, önceki 2 sezon Bursaspor ile birer maça çıkıp golle tanışamadı. Gaziantep'e geldiği ilk sezon ise 2 resmi maçta ter döküp gol sevinci yaşayamayan Muhammet Demir, sonraki sezonlarda gösterdiği performansla hem zor günler geçiren Gaziantepspor'u sırtladı hem de ligde adından söz ettirdi.

Muhammet Demir, Gaziantepspor'daki günlerinin ardından 23 Ocak 2016 tarihinde 2 milyon 750 bin bonservis ücretiyle Trabzonspor'a transfer oldu. Ancak yeni takımında yaşadığı şanssızlıklar ve sakatlıklar nedeniyle Gaziantepspor dönemini arayan Muhammet, 2017-18 sezonunda Sivasspor'un, 2019-20 sezonunda da Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.

Gaziantep'te kariyer rekoruna ulaştı

İki sezondur Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep'e gelen Muhammet, buradaki performansıyla eski günlerine döndü.

Geçen sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Muhammet Demir, bu sezon ise şu ana kadar 13 gol atıp kariyer rekoruna ulaştı. Aynı zamanda saha içerisindeki performansıyla da teknik heyeti sevindiren Muhammet, takım arkadaşlarının gol yollarında etkili olması için gol paslarıyla katkı sunuyor.

Muhammet Gaziantep'te mutlu

Muhammet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi adına bu sezonun oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Takım olarak güzel oynadıklarını anlatan Muhammet, "Takımım sayesinde ben de bir yerlere geldim aslında çünkü oynadığımız sistem de bana uydu. Kendi adıma çok güzel bir sezon geçiriyorum. İnşallah bunu devam da ettiririm." dedi.

Tecrübeli golcü, takımın genelde çift forvet oynadığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu durum bazen benim işimi kolaylaştırıyor bazen de zorlaştırıyor. Santrafor gibi de oynayabiliyorum, bazen 10 numara gibi de oynuyorum. Aslına bakarsanız genel itibarıyla bu sistem benim işime yaradı. Daha serbest, özgürüm ve daha az baskı yiyorum. Yanımda oynayan arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Bu sistem, yani çift forvet sistemi benim yararıma oldu."

Gaziantep'in kariyerinde farklı bir yeri olduğuna işaret eden Muhammet Demir, "Açıkçası burayla bağım da ilişkilerim de çok farklı. Aralıklı da olsa yaklaşık 10 senedir buradayım. Burası aslında benim evim. Ben de yapı itibarıyla duygusal bir insanım. Burada beni sevdiklerini hissettiğim için performans olarak daha üst düzey olmaya çalışıyorum. Gaziantep'in benim için çok farklı bir yeri var. Ailem burası aslında benim." ifadelerini kullandı.

Kariyer istatistiği

Muhammet Demir, 216 Süper Lig maçı sığdırdığı kariyerinde 56 kez gol sevinci yaşadı.

Muhammet'in kariyerindeki gol istatistikleri de şöyle oluştu:

SezonOynadığı maçAttığı gol
2008-0910
2009-1010
2010-1110
2011-122710
2012-13101
2013-14142
2014-152910
2015-163011
2016-17161
2017-18161
2018-19224
2019-20223
2020-212613

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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