Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
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Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Ekonomi
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı

TÜRKİYE'deki üretimin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiren Muğla'daki mermerciler, boş konteyner sıkıntısı ve navlun ücretlerindeki yükselme dolayısıyla ihracatta sıkıntı yaşıyor.

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TÜRKİYE'deki üretimin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiren Muğla'daki mermerciler, boş konteyner sıkıntısı ve navlun ücretlerindeki yükselme dolayısıyla ihracatta sıkıntı yaşıyor.

Koronavirüs salgını, Çin limanlarından dünyaya yayılan konteyner akışını da bozdu. Çin'de boş konteynerlerin limanlara konuşlandırılması ticaret hatlarında açıklar oluşturdu. İhtiyaç duyulan bölgelere konteyner sevkiyatı sağlanamazken, navlun fiyatlarında da artışlar yaşandı. Bu durum, Türkiye'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği ve 60 ülkeye ihracatın yapıldığı Muğla'daki mermercilerde sıkıntı yarattı.

'SİPARİŞLERİN SEVKİYATLARI YAPILAMIYOR'Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, eriyen stoklarla birlikte dünyada her türlü ürüne aşırı talebin olduğunu söyledi. Boş konteyner bulamadıklarını belirten Mustafa Ercan, "Bunun yanı sıra navlun fiyatlarının yüzde 500'lere varan oranlarda artması, üreticinin ve alıcının maliyetlerini ciddi oranda arttırdı. Pandemi öncesi İzmir- Katar navlun ücreti 800 dolarken, 3 bin 500 dolara çıktı. İzmir'den Çin limanlarına gönderilen konteynerlerin navlun ücretleri 2 bin dolarken, şu anda 5 bin dolar. ABD limanları için de aynı durum söz konusu. Pandemi öncesi 1700 dolarlarda seyreden, navlun ücretleri 6 bin dolar. Artışı takip etmek ve malı göndermek sorun haline geldi. Üretimi tamamlanan siparişlerin sevkiyatları yapılamıyor. Fabrika sahalarında boş alan kalmadı. İster istemez üretim yavaşlıyor" dedi.?SORUNUMUZU BAKANLIĞA İLETTİK'Hazır siparişlerin sevk edilememesinin döviz kaybına, siparişlerin düşmesine ve aynı zamanda istihdam kaybına neden olduğunu ifade eden Mustafa Ercan, "Bu sıkıntının dünya ticaretinin dengelenmesi ve konteyner sirkülasyonunun tekrar eski hızına kavuşması ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Artan navlun maliyetleri, dünyada her türlü üretim maliyetlerine yansıyacak. İhracatçı birliklerimize ve Ticaret Bakanlığı'na sorunumuzu ilettik. 2021 yılı ikinci yarısında en geç eylül ayına kadar bu durumun normalleşmesini ümit ediyoruz" dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurunun ardından 'Muğla beyaz mermeri' tescillenerek, 2010 yılında coğrafi işaret almıştı.


- Muğla
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı
Muğla mermerinde 'konteyner' ve 'navlun' ücreti sıkıntısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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