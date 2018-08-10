Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki iki işletmede, turistlere uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
İşletmelere yapılan operasyonda Nihat İ, Remzi İ, Ercan G.ve Ömer İ. gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nihat İ, Remzi İ. ve Ercan G. tutuklandı, Ömer İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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