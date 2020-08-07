Muğla'da Rus asıllı Anna Müslümanlığı seçti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Rus vatandaşı 43 yaşındaki Anna Ayyıldız, Müslüman oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Rus vatandaşı 43 yaşındaki Anna Ayyıldız, Müslüman oldu.

Yaklaşık bir yıldır ilçede yaşamını sürdüren Ayyıldız, Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Ayyıldız, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı ve din görevlileri eşliğinde Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Anna Ayyıldız'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Ayyıldız, yaptığı açıklamada, "Kendi isteğimle Müslümanlığı seçtim. ve çok mutluyum." dedi.

İlçe Müftüsü Kapancı, Ayyıldız'a, "İhtida Belgesi" ile Kur'an-ı Kerim'in Rusça Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA