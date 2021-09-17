Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu mahallesi yakınlarında orman yangını başladıOrman yangınının Denizli Beyağaç tarafından başladığı ve Muğla sınırlarına sıçradığı açıklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu mahallesi yakınlarında orman yangını başladı
Orman yangınının Denizli Beyağaç tarafından başladığı ve Muğla sınırlarına sıçradığı açıklandı. Saat 14.15 sıralarında başlayan orman yangınına çok sayıda arazöz ve iş makinesi ve havadan helikopter sevk edildi. - MUĞLA
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