Muğla'da orman yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu mahallesi yakınlarında orman yangını başladıOrman yangınının Denizli Beyağaç tarafından başladığı ve Muğla sınırlarına sıçradığı açıklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu mahallesi yakınlarında orman yangını başladı

Orman yangınının Denizli Beyağaç tarafından başladığı ve Muğla sınırlarına sıçradığı açıklandı. Saat 14.15 sıralarında başlayan orman yangınına çok sayıda arazöz ve iş makinesi ve havadan helikopter sevk edildi. - MUĞLA

Muğla'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cansu Dere Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Şenol Güneş Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:13:20. #1.17#