Muğla'da kaçakçılık operasyonu
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Muğla'da kaçakçılık operasyonu

27.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:24
Muğla'da kaçakçılık operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 bin dolu makaron ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 bin dolu makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinde arama yapan polis ekibi, 3 bin dolu makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi T.A hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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