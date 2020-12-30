Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:30
Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevziye Mahallesi'ndeki bir ikamette üretilen kaçak içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 120 litre el yapımı içki, 5 litre etil alkol, 11 şişe yurt dışı menşeili bandrolsüz viski, 2 kilogram alkol yapılında kullanılan karbon, kristal anason, alkol fermente düzeneği, rakı damıtma düzeneği, 4 alkol yapımında kullanılan özel şırınga ve 5 alkol derecesini ölçmede kullanılan ölçüm cihazı ele geçirildi.

Operasyonda M.K, R.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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