Müge Anlı Levent Sakin bulundu mu? Sabri Görgüler kardeşi Levent Sakin'i arıyor
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Müge Anlı Levent Sakin bulundu mu? Sabri Görgüler kardeşi Levent Sakin'i arıyor

03.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:17
Müge Anlı Levent Sakin bulundu mu? Sabri Görgüler kardeşi Levent Sakin'i arıyor

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Levent Sakin konusu ele alınıyor. Müge Anlı Levent Sakin kimdir? Müge Anlı Levent Sakin bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI LEVENT SAKİN BULUNDU MU?

1964 yılında İstanbul Eyüp vapurunda bulunan Levent Sakin'in ağabeyi, kardeşini arıyor. Sabri Görgüler, Levent Sakin adlı kardeşini arıyor.

Kaybolduğu dönemde henüz 3 günlükken bulunan bebeğin isminin hikayesi de oldukça dikkat çekti. Levent adlı bir vapurda bulunan bebek Levent adını; oldukça sakin olması nedeniyle de Sakin soyadını aldı.

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