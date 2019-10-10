MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş...

10.10.2019 00:18

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." - ANKARA

Kaynak: İHA