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MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)

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MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, taziye...

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar, yayımladığı mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2021 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Güler de şehit düşen Abacı için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2021 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber : ANKARA,


MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)

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