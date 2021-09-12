MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar, yayımladığı mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2021 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haber : ANKARA,