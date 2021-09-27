Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın bir yıl önce başlattığı "Tek Vatan Harekatı"nın yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'ın saldırılarına 'Dur' demek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için geçen yıl bugün başlattıkları 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz."