Mourinho kovuldu mu sorusu sosyal medyada gündeme otururken, Fenerbahçe'nin kamuoyuna yaptığı açıklamada yalnızca "karşılıklı yolların ayrıldığı" belirtildi. Bu durum, Mourinho kovuldu mu tartışmalarını daha da alevlendirdi. Mourinho'nun basına verdiği demeçlerde istifa sinyali vermemesi de dikkat çekti. Mourinho kovuldu mu, istifa mı etti sorusu hâlâ net bir yanıt bulamasa da, mevcut açıklamalar Mourinho'nun kendi kararıyla ayrılmadığını ima ediyor. Peki, Mourinho kovuldu mu, istifa mı etti?

MOURINHO KOVULDU MU?

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.