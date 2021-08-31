Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü
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Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü

Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye uyruklu Beşşar El Assaf, (18), kullandığı motosikletle, yol kenarında duran otomobilin sürüsünün açtığı kapıya çarptı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye uyruklu Beşşar El Assaf, (18), kullandığı motosikletle, yol kenarında duran otomobilin sürüsünün açtığı kapıya çarptı. Yola savrulup karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kalan Assaf, yaşamını yitirirken, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Ağustos'ta ilçenin Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Kaya, yönetimindeki 63 DK 061 plakalı otomobili yol kenarına park edip, inmek istedi. Bu sırada ilçe merkezine doğru giden Suriye uyruklu Beşşar El Assaf yönetimindeki motosiklet, Kaya'nın açtığı otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Assaf yola savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Aziz Çiftçi yönetimindeki 47 B 6888 plakalı otomobil Assaf'a çarptı. Kazada Beşşar El Assaf yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Assaf, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüleri Kaya ve Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüler, emniyette ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.KAZA KAMERADA

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulduğu, ardından da karşı yönden gelen otomobilin altında kaldığı görüldü.


Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü
Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü
Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü
Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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Motosikletiyle açılan otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalıp öldü - Haberler
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