Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

ADIYAMAN'da, motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile 2 yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Nurettin Polat idaresindeki 02 FU 634 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada Nurettin Polat ve yolcu koltuğunda oturan Ayşe Polat ile yolun karşına geçmeye çalışan Eda Erdoğan ve Ali Erdoğan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaralılara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı
Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:10:56. #1.16#
title