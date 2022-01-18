Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada - Haberler
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Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada

Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da motosiklet sürücüsü ve bir yayanın ölümden döndüğü kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da motosiklet sürücüsü ve bir yayanın ölümden döndüğü kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Çorum'da feci kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kaza anlarının saniye saniye görüntülendiği kazalardan ilki Çorum Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Kameralara yansıya görüntülerde, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa hızla gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaralı kadına çevredeki vatandaşlar müdahale ediyor.

Kırmızı ışık ihlali canına mal oluyordu

Kameraya yansıyan farklı kaza ise Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Görüntülerde,, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Akşemseddin Caddesi'ne geçmeye çalışıyor. Kırmızı Yolun karşısına geçmek isteye motosiklete seyir halindeki otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrurularak düşüyor.

Bir farklı görüntü de freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak, Yunus Emre Parkı'nın istinat duvarına çarparak yıkıyor. - ÇORUM

Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada

Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada

Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada

Motosiklet sürücüsü ve yayanın ölümden döndüğü kaza anları kamerada

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Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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