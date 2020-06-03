Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaBursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosiklet, biri kadın, 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sırasında şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalanmaları için çalışma başladı.

Kaynak: DHA