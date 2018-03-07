Motorun Kalbi"Ne Kadın Eli

MERVE TOPUZ - Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünyaca tanınan markalar için imalat yapan Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (ESTAŞ) çalışan 150 kadın, motorun kalbi olarak bilinen millerin üretimi için ter döküyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 32 bini kapalı 130 bin metrekare alanda faaliyet yürüten ESTAŞ, Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmaların ürettiği otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarının eksantrik milini (kam mili) imal ediyor.

Yaklaşık bin işçisinden 150'sini kadınların oluşturduğu ESTAŞ'ta, kadınlar da erkekler gibi firmanın her alanında aktif çalışıyor.

Firmanın elektrik mühendisliğini yapan, ısıl işlem, taşlama, paketleme bölümünde çalışan, CNC tezgah kullanan kadınlar, motorun kalbi olarak bilinen eksantrik milinin üretiminde büyük rol oynuyor.

Kadınların elinden çıkan eksantrik milleri dünyaca ünlü araçlara takılmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünlü motor üreticilerine, orijinal ekipmanlara ve yan sanayideki gruplara hizmet verdiklerini söyledi.

Ağır sanayi olarak nitelendirilmelerine rağmen kadın çalışanlarının oldukça fazla olduğunu belirten Mavuş, "Son 2 yıldır kadınlarımıza şirketimizde daha fazla yer vermeye başladık. Torna, freze, taşlama, kalite kontrol yapan, CNC tezgah kullanan kadın çalışanlarımız var." dedi.

Mavuş, kursiyerlerle beraber 150 kadının şirketlerinde çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadın çalışanlarımız emekleriyle şirketimizde kadınlara daha çok güvenebileceğimize ve daha çok yer verebileceğimize dair sinyaller veriyor. Dünyaca ünlü araçların eksantrik millerinde emekleri var, parçalara dokunuyorlar. Kadınlar her zaman toplumun içinde, her kesiminde yan yana olduğumuz kişiler. Toplumda beraber yaşıyoruz, 'Ağır sanayide de kadınlar olsun' diyerek onlara eğitimler vererek geliştirmeye çalışıyoruz. Kadın çalışanlarımızdan çok memnunuz. Dünyaca ünlü araçların kam millerinde, motorun kalbinde kadınların eli, emeği var."

Ağır sanayide çalışan kadınlar

Çalışanlardan Merve Yılmaz da ESTAŞ'ta 5 aydır çalıştığını dile getirerek, "Burası ağır sanayi ve kadınlara göre şartları biraz daha ağır ama altından kalkmaya çalışıyoruz. Yaptığımız miller lüks araçlara gidiyor, biz de bundan memnunuz. Dünyaca ünlü araçların kam milleri kadınların elinden çıkıyor." diye konuştu.

Özge Gözübüyük ise yaklaşık bir yıldır fabrikada taşlama bölümünde çalıştığını belirterek, "Genelde erkeklerin yaptığı bir iş ama biz de öğrendik ve yapıyoruz. Dünyaca ünlü araçlara gönderilen millerin elimizden çıkması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Torna bölümünde çalışan Gözde Öztay da ağır sanayide çalışmanın zor olduğunu anlatarak, bir kadın olarak kendini çok güçlü hissettiğini söyledi.

ESTAŞ'ta çalışmaktan da gurur duyduğunu aktaran Öztay, "Yakıt pompa mili üretiyoruz. Birçok lüks arabaya bizim de ürettiğimiz millerden gönderiliyor, bu üretimde kadınların da büyük emeği var." dedi.