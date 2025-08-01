MOTORİNE ZAM | Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 1 Ağustos 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 1 Ağustos 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…
Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 1 Ağustos 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Ağustos 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)
1 Ağustos 2025 Cuma sabahı itibarıyla sürücüler tarafından merakla sorulan "Akaryakıta zam mı geldi?" sorusu, günün ilk saatlerinde netlik kazandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü sadece LPG fiyatına 48 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu gelişmenin ardından araç sahipleri, "1 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları ne durumda?" ve "Zam ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Akaryakıt istasyonlarından edinilen bilgilere göre, güncel fiyatlar sabit kaldı, ancak sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde bir zam yapılması bekleniyor.
1 AĞUSTOS İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin: 51,36 TL/Litre
Motorin: 53,70 TL/Litre
LPG: 26,51 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin: 51,21 TL/Litre
Motorin: 53,58 TL/Litre
LPG: 25,88 TL/Litre
1 AĞUSTOS ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!
Benzin: 52,07 TL/Litre
Motorin: 54,60 TL/Litre
LPG: 26,40 TL/Litre
1 AĞUSTOS İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!
Benzin: 52,40 TL/Litre
Motorin: 54,94 TL/Litre
LPG: 26,33 TL/Litre