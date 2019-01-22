Moloko Coffee Bistro Restaurant Van Şubesi Açıldı

Moloko Coffee Bistro Restaurant Van Şubesi, yoğun bir katılımla hizmete açıldı.

30 yıllık kahve ustalığı ile Türkiye'de 450 noktaya organik gerçek kahve üretimi gerçekleştiren Moloko, yeni ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile sektörde popüler mekanlar arasında yerini alacak yeni şubesini Van'da hizmete açtı. Van Adliye Sarayı karşısında kurulan kafenin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, AK Parti ilçe belediye başkan adayları, SP Van İl Başkanı Özay İlhan, CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bölgemiz inşallah bundan sonra turizmden daha çok pay alacak ve huzurla anılacak bir kent olur. Rabbim hayırlı kazançlara vesile kılsın" dedi.

Moloko Coffee Bistro Restaurant'ın Van şubesi ile sektörde farkındalık oluşturacağını ifade eden marka kurucusu Süreyya Cugnis ve Fatih Sami Şahin, Moloko'nun marka gücü, vizyonu ve birikimleri Van şubesi ile gözler önüne serildiğini söyledi. 2018 yılının ekim ayı sonu hayata geçirilen Van Moloko Coffee Bistro Resturant'ın 2 bin metrekare iç mekan ve 700 metrekare dış mekan kullanıma sahip olduğunu dile getiren Cugnis ve Şahin, "Moloko Coffee Bistro Resturant, 450 kişilik oturum kapasitesi, 100 kişilik toplantı alanı ve 50 çocuk kapasiteli oyun parkuru ile misafirlerini ağırlamaya başladı. İç mekandaki konsept ayrıcalığı, seçkin menü çeşitliliği ve geniş ürün satış yelpazesi ile gıda ve içecek sektöründe fark oluşturuyor" ifadelerini kullandılar.

"Kahve ile hayatı birleştirdik"

30 yıllık kahve deneyimine sahip köklü bir firma olduklarını da dile getiren Cugnis ve Şahin, "Endüstriyel üretimden uzak, tamamı ile organik yöntemlerle en iyi kahve çekirdeklerini kavurarak, kahvenin gerçek tadını sunuyoruz. Bununla beraber çeşitli bitki çayları (organik), sıcak ve soğuk içecekler ve organik salep üretiyoruz. Şu ana kadar 450 noktaya ulaştık. Mağazalaşma sürecimiz ise 2015 yılında başladı. İlk olarak coffee shop tarzında ilerledik, ardından dünya mutfağını ekleyerek şubeleşmeye devam ettik. Van'da ise üzerinde uzun süre çalıştığımız; gerek Ar-Ge, Ür-Ge çalışmaları, gerekse müşterilerimizin talepleri ve zamanın ihtiyaçları ile yeni konseptimizi oluşturarak hizmet ve faaliyetlerimize başladık. 2 bin metrekarelik alana sahip Van şubemizi; iş dünyası, aileleri, akademik ve eğitim camiası, bayanlar, çocuklar ve yaşlılarımıza varıncaya kadar geniş kitlelere hitap edecek bir konseptte oluşturduk. 100 kişilik toplantı ve organizasyon salonu ayrıca konumlandırdık, burada tam profesyonel donanımlar mevcut, böylece gerek iş dünyası gerek eğitim dünyasına veya bireysel ve çok amaçlı ihtiyaçlara hizmet verme imkanı oluşturduk" diye konuştular.

Van Moloko Coffee Bistro Restaurant yatırımcısı Ümit Esengül de, Van'da gerçekleştirdikleri yatırımdan ve böylesine kapsamlı bir mekanı Van halkına kavuşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, Moloko'yu Van halkına kavuşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve işletmenin gezilmesi ile devam eden tören, ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA