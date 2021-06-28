Model Sanayi Merkezi'nin yıl sonuna kadar bitirilmesi amaçlanıyor

2020 yılında temelleri atılan Model Sanayi Merkezi projesinde ilk blok inşaatı tamamlanmak üzere. Beş bloktan oluşan projenin 2021 sonunda tamamlanması bekleniyor.

2020 yılında temelleri atılan Model Sanayi Merkezi projesinde ilk blok inşaatı tamamlanmak üzere. Beş bloktan oluşan projenin 2021 sonunda tamamlanması bekleniyor.

Inno Gayrimenkul yönetiminde, NET İnşaat'ın ana yüklenici olarak halihazırda devam eden Model Sanayi Merkezi Kapaklı projesinde ilk blok inşaatı tamamlanıyor. NET İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yaman, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde nüfusun 300 binin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bu nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin ise 25-45 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Model Sanayi Merkezi Kapaklı'nın, yüksek istihdam imkanı ile bulunduğu bölgeye güç katacağına inancımız tam. Proje üretiminde demir-çelik sektöründen beton üretimine, altyapı ile üstyapı işlerinden çevre düzenleme konularına kadar 20'den fazla ana yüklenici ile birlikte çalışılması sayesinde istihdam oranını oldukça arttırdığını görüyoruz. Sadece NET İnşaat'ın bu proje için istihdam sağladığı kişi sayısı 200'e yaklaşırken; projenin hayata geçmesi ile bu rakam doğrudan 2 bin, dolaylı olarak da 5 bin ila 10 bin kişiyi bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hem ekonomiye hem de sosyal hayata katkı sunuyor"

Proje hakkında bilgi veren Yaman, "Model Sanayi Merkezi Kapaklı, bulunduğu bölgeye sadece ekonomik anlamda olumlu katkı sunmuyor, aynı zamanda sosyal yapının da gelişmesine yardımcı oluyor" dedi.

Proje hakkında teknik bilgi de paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı, "100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar alan alternatifleri sunabilen, yaklaşık 50 bin metrekarelik alan içerisinde 5 ayrı blok olarak inşa ediliyor. Sanayi merkezi ayrıca, 12 metre yüksekliği, 9,5 metre genişliği ile sanayi ve depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken; araç girişlerinde ve yük indirmelerinde müşterilerine büyük avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı. Projeyi 2021 sonunda bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sayın Yaman, "Beş ana bloktan oluşan projemizin ilk bloğu tamamlanmak üzere. Eş zamanlı olarak, bölgede yeni yatırımlar ve yeni sanayi merkezleri kurulumu için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Temel atma töreni ile başladığımız satışlarımız tamamlanmak üzere. 5 bloktan oluşan sanayi merkezimizde birçok önemli firma, imalatçı ve yatırımcı yerini almış durumda ve yaklaşık üç ay içerisinde çalışmaya başlayacaklar" dedi.

"Bütün aşamalarda güncel ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu"

Kendilerini bölgede yatırım yapmaya sevk eden etmenlerden bahseden Ali Yaman şunları söyledi: "Şehir içi sanayi sitelerinin, işletmesini büyütmek isteyen, yenilikleri denemekten korkmayan ve uzun yıllardır bu sektörün içinde olan işletmelerin ihtiyaçlarına artık cevap verememeye başladığını gördük. Projemiz bu ihtiyaçtan hayata geçti." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı