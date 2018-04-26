Modef, "Özgürlük Ayı" Kutlamalarına Sponsor Oldu

Güney Afrika Büyükelçiliği tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen geleneksel, 'Güney Afrika Özgürlük Ayı' kutlamaları devam ediyor. Kutlamalar hakkında yazılı bir açıklama yapan Güney Afrika Büyükelçisi Pule I. Malefane, bu yıl ülkenin efsanevi lideri Nelson Mandela'nın 100. doğum günü olduğunu söyledi.

Büyükelçi Malefane, Güney Afrika Büyükelçiliği'nin bu yıl İstanbul'da bir dizi faaliyet gerçekleştireceğini de söyledi. Bu etkinlikler çerçevesinde DEİK ile 2 gün süren ticaret ve yatırım semineri gerçekleştirdiklerini, 27 Nisan'da Nelson Mandela'nın doğumunun 100. yılı resepsiyonu ve 28 Nisan'da da İstanbul'da bir golf turnuvası düzenleyeceklerini belirtti.

Büyükelçi Pule I. Malefane açıklamasında, Güney Afrika'nın, Afrika kıtasının en güçlü ekonomisi ve kıtaya girişin en önemli kapısı olduğunu da söyledi. Türkiye Güney Afrika ilişkilerine çok önem verdiklerini de söyleyen Malefane, "Türkiye ile ülkemiz arasında ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Türk işadamları için ülkemizde muazzam bir ticari potansiyel var. Ülkemizde yatırım ve ticaret yapacak Tük yatırımcılara önemli teşvikler sunuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan İnegöl MODEF Fuarcılık, kutlamaların bir kısmına sponsor oldu. Konu hakkında bildi veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İTSO Yönetim Kurulu ve MODEF Fuarcılık Şirketi Başkanı Yavuz Uğurdağ, Güney Afrika ile İnegöl arasındaki ticaretin gelişmesine çok önem verdiklerini söyledi. Uğurdağ gerek mobilya gerek diğer sektörel açısından İnegöl için önemli fırsatlar barındıran Güney Afrika ile ilişkiler önem verdiklerini bu kapsamda da MODEF Fuarcılık olarak büyükelçiliğin yaptığı kutlamaların bir kısmına sponsor desteği sunduklarını ifade etti. - BURSA