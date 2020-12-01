Mobil küçükbaş yıkama ilaçlama projesi
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Mobil küçükbaş yıkama ilaçlama projesi

01.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:03
Mobil küçükbaş yıkama ilaçlama projesi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde mobil küçükbaş yıkama ilaçlama projesi kapsamında Mobil Koyun Banyoluğu teslim edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde mobil küçükbaş yıkama ilaçlama projesi kapsamında Mobil Koyun Banyoluğu teslim edildi.

Musabeyli Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Musabeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yürütülen, yüzde 90'ı GAP Eylem Planı Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı kapsamında GAP Bölge İdaresi tarafından, yüzde 10'u Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edilen, GAP Bölgesinde yer alan Musabeyli İlçesi ve bağlı köylerde hayvansal üretim yapan hayvancılık işletmeleri ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri için hazırlanan mobil küçükbaş yıkama ilaçlama projesi kapsamında Mobil Koyun Banyoluğu teslim edildi. Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Musabeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız, Kilis İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk, Musabeyli Ziraat Odası Başkanı Ali Rıza Tekin ve ilgililerin katılımı ile yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu, "Mobil Koyun Banyoluğu; Tek akslı iki tekerlekli ve traktörle çekilir tip bir makine mahiyetinde olup sadece bir bölgede değil, ihtiyaç duyulan her yere çekilerek götürülmekte ve burada kısa sürede kurularak kullanıma hazır hale getirilmektedir. Küçükbaş hayvanların kıl ve yapağılarının arasında bulunan kene, bit, pire, kan emici sinekler gibi dış parazitlerden temizlenmesi için küçükbaş hayvanların, mobil bir havuz içinde yüzdürülmesi esasına göre hayvanların yıkanması amacı ile geliştirilmiştir. Makine bu dış parazitlerle mücadelenin yanı sıra, küçükbaşlarda kırkım öncesi, yapağının yıkanması ve temizlenmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Dış parazitlerden temizlenmeyen hayvanlarda verim düşüklüğüne neden olan uyuz, mantari hastalıklar görülebildiği gibi, sonu ölüme varan kan paraziti, sıtma gibi hastalıklar da görülebilmektedir. Bu nedenle koyun ve keçilerin parazitlere karşı etkili hazırlanmış ilaçlı su havuzlarında yıkanması büyük önem taşımaktadır. Proje ile çiftçilerimiz küçükbaş hayvanlarda iç ve dış parazitlerle doğru ve etkin şekilde mücadele edecek, daha kaliteli, verimli ve sağlıklı üretim yapacak, daha fazla gelir elde edecektir. Böylece çiftçilerimiz hem sosyal, hem de ekonomik alanlarda bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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