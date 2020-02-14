: Mobil Dünya Kongresi'de tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli

14.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:11

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC 2020) de etkiledi.24 Şubat günü başlayacak fuarın iptal edilmesiyle birlikte, koronavirüs TOGG tarafından planlanan etkinliği de vurmuş oldu.

TEKNOLOJİ DEVLERİ PEŞ PEŞE İPTAL ETTİ

MWC 2020 için ilk iptaller teknoloji devlerinden geldi. Nokia, Facebook, Amazon, Vivo, Nvidia gibi şirketler virüsü sebep göstererek etkinliğe katılmama kararı aldı.

MARKALARIN KATILMAMA KARARI SONRASI ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Bu kararlardan hemen sonra ise etkinliği düzenleyen GSM Assosciation, acil bir toplantı planladı. Bu toplantıdan çıkan karar etkinliğin iptali yönünde oldu. Bu iptal yerli otomobilin dünyaya tanıtım etkinliğinin de iptal olmasına neden oldu.

TOGG'UN ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEK VAR

TOGG'un dünyaya karşı ilk tanıtımını otomotiv fuarlarında yapmayı düşünmemesi ise, Türkiye'nin otomobilinin Mart ayında kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı'na gitmeyeceği anlamına geliyor. Bu noktada, TOGG'un önünde üç seçenek duruyor.

Bunlardan ilki, otomobilin Barselona'da yapılamayan tanıtımının, Eylül ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA) yapılması. Eğer bu fuarın profili TOGG yönetimi tarafından tanıtım için uygun görülmez ise, geriye Ocak 2021'de ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilecek bir diğer tüketici elektroniği fuarı olan CES veya gelecek yıl yine aynı tarihlerde düzenlenecek MWC kalıyor. Sonuç olarak, TOGG'un kararı ne olursa olsun, yerli otomobilin uluslararası bir fuarda yer almasının en az 6 ay, en fazla da 1 yıl geciktiği görülüyor.

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