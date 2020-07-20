MKE Ankaragücü, Süper Lig'den küme düştü mü?
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'den küme düştü mü?

Süper Lig'de en fazla maça çıkan takımlar hangileri? MKE Ankaragücü teknik direktörü kim? MKE Ankaragücü kaç kere küme düştü?

MKE Ankaragücü, Süper Lig'den küme düştü mü?
20.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:10

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı. 110 yıllık tarihi bulunan Ankara ekibi, 5. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Süper Lig'den 2019-2020 sezonunda düşen ilk takım olan MKE Ankaragücü, 51 kez yer aldığı Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunda bu üzüntüyü 5. kez yaşadı.

Ligin 33. haftasında alınan sonuçların ardından bitime 1 maç kala küme düşmesi kesinleşen başkent temsilcisi, Süper Lig'in en köklü takımları arasında yer alıyor.

110 yıllık mazisi bulunan Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012'den sonra 2019-2020 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA MAÇA ÇIKAN TAKIMLAR

MKE Ankaragücü, futbolda "Üç büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan takım olarak dikkati çekiyor.

Ankara temsilcisi, bugüne dek Süper Lig'de 1659 maça çıktı. Sarı-lacivertliler ayrıca Süper Lig'deki 61 sezonun 51'inde yer alarak bu alanda da üç büyüklerin hemen ardından geldi.

MKE ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG'DEN KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Süper Lig'e son olarak 2011-2012'de veda eden sarı-lacivertliler, uzun süre sonra çıktığı bu kulvarda sadece 2 sezon kalabildi ve 8 sene sonra yeniden küme düştü.

Yaşanan yönetimsel ve maddi sıkıntılar nedeniyle TFF 2. Lig'e kadar gerileyen MKE Ankaragücü, 2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla tekrar Süper Lig'e geldi.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de geçen sezonu 40 puanla 13. sırada tamamladı. Bu sezon düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan sarı-lacivertliler, tekrar TFF 1. Lig'in yolunu tuttu.

MKE ANKARA GÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

MKE Ankaragücü, bu sezon 5 farklı teknik adamla çalıştı.

Sarı-lacivertliler, sezona Aykan Atik yönetiminde başladı. Atik'in yerine 4. haftada Metin Diyadin takımın başına geçti. Metin Diyadin'le de yollar 11. haftasının sonunda ayrıldı ve kadro Mustafa Kaplan'a emanet edildi.

Mustafa Kaplan ise bu göreve 18. haftanın sonuna kadar devam edebildi. Daha sonra Mustafa Reşit Akçay takımın başına getirildi ancak tecrübeli teknik admla da 29. haftaya kadar bu görevde kaldı. Akçay'ın yerine de göreve İbrahim Üzülmez geldi.

Kaynak: AA

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