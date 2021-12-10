MKE Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş, Ankaragücü eski başkanları Mehmet Yiğiner, Cengiz Topel Yıldırım, Fatih Mert, yöneticiler, Futbol A Takımı oyuncuları ile teknik ekibi ve Aydın'ın ailesi ile yakınları katıldı.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan ve 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenen Cemal Aydın'ın cenazesi Ahmet Hamdi Akseki camiiden kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.