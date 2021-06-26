MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: "İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz"
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MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: "İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz"

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: 'İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü yöneticileri, basın ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

MKE Ankaragücü yöneticileri, basın ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, iskelet kadroyu korumak istediklerini söyledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen basın ile tanışma toplantısına Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, Basın Sözcüsü Gökalp Üstün, Taraftar Sorumlusu Kamil Karip ve MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın danışmanı Recep Poyraz katıldı. Görev dağılımının ardından vakit kaybetmeden göreve koyulduklarını ve MKE Ankaragücü'nün mevcut iskeletini bozmamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, "Tüm futbolcuların alacaklarını sırayla yatırıyoruz. Bazı futbolcular doğal olarak Süper Lig'de oynamak istiyor. Biz kendileriyle çalışmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz Süper Lig'e geri dönmek. Bu doğrultuda mevcut iskelet kadroyu bozmak istemiyoruz. Biz de doğal olarak onların bütün alacaklarını hızlı bir şekilde yatırdık" ifadelerini kullandı.

"Borven'in de ücretini yatırdık ve takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz"

Transfer yasağını adım adım bitirdiklerini ve belirlenen plan doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Bilgin, "Onunla alakalı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eksik noktalar için gerekli oyuncuların görüşmeleri yapılıyor. Özellikle gol ve kanat bölgeleri için görüşmeler devam ediyor. Borven'in de ücretini yatırdık. Takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz. Tabii takım bir alt lige düştüğü için Borven de ister istemez Süper Lig'de bazı görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler doğrultusunda kendisi gitmek gibi bir düşünce içinde olsa da biz takım iskeletini bozmamayı düşünüyoruz. TFF 1. Lig'de üç Ankara takımı var. Gönlümüz istiyor ki üçü birden Süper Lig'e çıksın" diye konuştu.

Bilgin, amatör branşlar için de çalışmalarda bulunduklarını, basketbol takımı için 1. Lig'den veya bir alt ligden olacak şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bilgin, voleybol takımı için ise geçtiğimiz sezon kurulan takım üzerinde çalışmaların yoğunlaşacağını bildirdi. Bilgin ayrıca bir müjde vererek bu sezon kullanılacak 4. formanın hazırlanan tasarımlar doğrultusunda taraftarlar tarafından seçileceğini söyledi.

Üstün: "Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak kulübü de o şekilde yönetmek durumundayız"

Kurumsallık açısından kulübü kendi şirketlerini yönettikleri gibi yönetmek durumunda olduklarını vurgulayan Basın Sözcüsü Gökalp Üstün ise, "İnşallah bu sezonu başarılı bir şekilde geçireceğiz. Kulübü Süper Lig'e taşırken, fütursuzca borçlanarak bu işi yapmayacağız. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak kulübü de o şekilde yönetmek durumundayız. Kurumsallık da bunu gerektiriyor. Kulübün oluşturacağı kaynaklar, sponsorluklar önemli" açıklamasında bulundu.

Taraftar Sorumlusu Kamil Karip de, "Dijital Müze" kurulması için bir çalışma grubu kuracaklarını ve bunun gibi birkaç projeyi de hayata geçireceklerini dile getirdi. - ANKARA

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: 'İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz'
MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: 'İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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