MIUI 12 Beta Bazı Xiaomi Telefonlara Verilmeye Başladı
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MIUI 12 Beta Bazı Xiaomi Telefonlara Verilmeye Başladı

Xiaomi telefonlar için yeni yazılım güncellemesi MIUI 12, 27 Nisan'da tanıtılmış, MIUI 12 ile gelen yenilikleri öğrenmiştik. Global tanıtımı 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen MIUI 12, beta olarak bazı Xiaomi telefonlara verilmeye başladı.

MIUI 12 Beta Bazı Xiaomi Telefonlara Verilmeye Başladı
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Xiaomi telefonlar için yeni yazılım güncellemesi MIUI 12, 27 Nisan'da tanıtılmış, MIUI 12 ile gelen yenilikleri öğrenmiştik. Global tanıtımı 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen MIUI 12, beta olarak bazı Xiaomi telefonlara verilmeye başladı. MIUI 12 güncellemesini alan ilk Xiaomi telefonlar ve MIUI 12 alacak telefonların listesi haberimizde.

MIUI 12 Beta Dağıtılmaya Başladı

Xiaomi MIUI 12'nin global sürümü beta olarak dağıtılmaya başladı. Xiaomi mi 9 akıllı telefon, güncellemeyi alan ilk model oldu. mi 9'un ardından mi 9T/Redmi K20, mi 9T Pro/Redmi K20 Pro güncellemeyi alacak. Bu güncelleştirme, sadece MIUI 12 Beta programına başarıyla kaydolmuş olanlar için geçerli.

MIUI 12 Özellikleri, MIUI 12 Yenilikleri Neler?

MIUI 12 ile gelen yeni özellikler arasında, Karanlık Mod 2.0, uygulama menüsü, Ultra Güç Tasarruf Modu, Süper Duvar Kağıdı, geliştirilmiş gizlilik ayarları, kamera uygulaması ve ekranda kayan pencereleri ve resim içinde resim modunu içeren çoklu görevde yenilikler var. MIUI 12 güncellemesini alacak telefonların tam listesi şöyle:

MIUI 12 Alacak Telefonlar

Xiaomi mi 9

Xiaomi mi 9T/ 9T Pro

Redmi K20 K20 Pro

Mi 10/10 Pro/ 10 Lite

Mi 9 Lite/ 9 SE

Mi 8/8 Pro/ 8 Lite

Mi Mix 3/2/ 2S

Mi Note 10/ Note 10 Lite

Mi Max 3

Redmi Note 5/5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7/7 Pro

Redmi Note 8 Note 8/ 8T/ 8 Pro

Redmi Note 9/ 9S/ 9 Pro 9 Pro Max

Redmi 6A/ 6/6 Pro

Redmi 7A/ 7

Redmi 8A/ 8A Dual/ 8

Redmi Y2/ Y3

Redmi S2

Poco F1

Poco X2

Poco F2 Pro

Kaynak: Tamindir

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