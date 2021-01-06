Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çengelköy Futbol Yatırımları - Fethiyespor maçıdır. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çengelköy Futbol Yatırımları - Fethiyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Fethiyespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Fethiyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - FETHİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET TURAN TİMUROĞLU(Hakem)

YAKUP KEÇECİ(1. Yardımcı Hakem)

RECEP GÜNDÜZ(2. Yardımcı Hakem)

RECEP AFŞİN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)

MURAT ILGIN(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)