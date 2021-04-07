Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SİNAN ÖZCAN(Hakem)

HAKAN EYGÜ(1. Yardımcı Hakem)

ERHAN GÜNDOĞDU(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)

ÖNER FIRAT(Gözlemci)

MURAT KURT(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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