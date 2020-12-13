Misli.com 2. Lig: Amedspor: 3 Ergene Velimeşespor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif, Ergene Velimeşespor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Ergene Velimeşespor 10. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza alanı içinde boşta kalan topa dokunan Alper aşırtma vuruşla kaleci Abdullah'ı mağlup etti. Amedspor 31. dakikada skoru eşitledi. Zeki'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mansur kafayla dokunarak topu ağlara yolladı. Amedspor 36. dakikada 2-1 öne geçti. Serkan'ın sağ kanattan ceza alanına yerden kestiği topu iyi takip eden Halil İbrahim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 45. dakikada konuk takım beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Ergün uygun durumda auta attı. Karşılaşmanın ilk bölümü Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Sinan sonucu belirledi

57. dakikada ceza alanı içinde topa sert vuran Mansur'un şutunda kaleci Emre topu güçlükle çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Ergene Velimeşespor 68. dakikada gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Fatih'in şutunda kaleci Abdullah açıyı çok iyi kapatarak mutlak golü önledi. 79. dakikada Sinan'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Emre topu güçlükle kornere çeldi. 81. dakikada Sinan'ın ara pasında ceza alanına giren Muhlis'in plase vuruşunda kaleci Emre topu köşeden kornere çeldi. Amedspor 89. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Oğuzhan'ın pasında ceza alanında boşta kalan Sinan ağlara göndermekte zorlanmadı. Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Halan Ülker xx, Fatih Söyler xx, Uğur Önay xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Serkan Yavuz xx, Bünyamin Yürür xxx, Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xx, Ümit Karaal xx, Halil İbrahim Sönmez xxx (Muhlis İstemi dk. 71 x), Zeki Korkmaz xxx (Oğuzhan Öztürk dk. 75 x), Mesut Can xx (Deniz Yılmaz dk. 81 ?), Mansur Çalar xxx, Sinan Akaydın xxx

Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz xx, Ömer Esenkaya xx, Tuncay Fındıkçı xx, Çınar Tarhan xx (Emniya Ayyıldız dk. 71 x), Ergun Cengiz xx, Furkan Külekçi xx, Merter Estik xx, Alper Yener xx, Cihan Can xx (Yüksel Şişman dk. 50 x), Cabir Coşan x (Fatih Ateş dk. 46 x), Eser Akbaş xx

Goller: Mansur Çalar (dk. 31), Halil İbrahim Sönmez (dk. 36), Sinan Akaydın (dk. 89) (Amed Sportif Faaliyetler), Alper Yener (dk. 10) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kartlar: Bünyamin Yürür, Zeki Korkmaz (Amed Sportif Faaliyetler), Tuncay Fındıkçı, Ergun Cengiz, Ümit Karaal (Ergene Velimeşespor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı