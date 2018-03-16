Mısır Şurubu Kotası Yüzde 5'e Düşürüldü

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu kamuoyunda nişasta bazlı şeker olarak bilinen mısır şurubunun kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 533 sıra sayılı vergi kanunları tasarısının 47'nci maddesi üzerinde yapılan görüşmeler sırasında mısır şurubu kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu kendi imzasının da bulunduğu kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiğini ifade etti. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaturoğlu, "TBMM Genel Kurulunda kamuoyunda nişasta bazlı şeker olarak bilinen mısır şurubu kotasını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürdük. Şeker fabrikaları kapanacak diyen felaket tellallarına üzüntü ile duyurulur" dedi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasalaşacak. - ZONGULDAK