Mısır'ın Giza Piramitleri, Covid-19 salgınında 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açıldı
Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini yitirmesi sonrası Mısır, ülkenin en çok turist çeken tarihi yapısı olan Giza Piramitleri'ni yeniden ziyarete açtı.
04.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:37
Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini yitirmesi sonrası Mısır, ülkenin en çok turist çeken tarihi yapısı olan Giza Piramitleri'ni yeniden ziyarete açtı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com