Mısır'ın Giza Piramitleri, Covid-19 salgınında 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'ın Giza Piramitleri, Covid-19 salgınında 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açıldı

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini yitirmesi sonrası Mısır, ülkenin en çok turist çeken tarihi yapısı olan Giza Piramitleri'ni yeniden ziyarete açtı.

04.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:37

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini yitirmesi sonrası Mısır, ülkenin en çok turist çeken tarihi yapısı olan Giza Piramitleri'ni yeniden ziyarete açtı.View on euronews

Mısır'ın Giza Piramitleri, Covid-19 salgınında 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: Euronews.com

Manşet

Haberler

'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Haber
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı Haber
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri öldü! Yaptırdıkları mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri öldü! Yaptırdıkları mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Halife Hafter Mustafa Varank Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Mısır'ın Giza Piramitleri, Covid-19 salgınında 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 15:41:37. #1.14#
title