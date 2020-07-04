Mısır'ın Giza Piramitleri, Covid-19 salgınında 3 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden ziyarete açıldı Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini yitirmesi sonrası Mısır, ülkenin en çok turist çeken tarihi yapısı olan Giza Piramitleri'ni yeniden ziyarete açtı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini yitirmesi sonrası Mısır, ülkenin en çok turist çeken tarihi yapısı olan Giza Piramitleri'ni yeniden ziyarete açtı.View on euronews Kaynak: Euronews.com