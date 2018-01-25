Minik Kübra Nur İçin Seferber Oldular

Samsun'da yoğun kar yağışı sonucu yolların kapanması üzerine yüksek ateş sebebiyle rahatsızlanan minik Kübra Nur, Büyükşehir Belediyesi tarafından yollar açılarak 112 Acil ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Samsun'da yoğun kar yağışı sonucu bazı kırsal mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Havza ilçesi Kumalan Mahallesi'nde ateşi çıkan Kübra Nur için ekipler seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolu açtı, 112 aileye ulaştı. 112 ambulansı minik Kübra Nur'u alarak Havza Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alaçam Uzunkıraç Mahallesi'nde de içerisinde hasta bulunan bir ambulans karda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, yoldaki karları temizleyerek ambulansı kurtardı. - SAMSUN