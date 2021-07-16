Milyonlarca vatandaşımıza nefes aldıracak adım! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan broşüre göre milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldıran borç yapılandırmasından; pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenler de yararlanabilecek. Güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek. Geçmişe yönelik gelir vergisi, vergi cezası aranılmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLECEKLER

30 Nisan tarihinden önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlar için beyanname vermeyen, eksik beyanda bulunanlar bu yasa kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunabilecek. Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek. Geçmişe yönelik gelir vergisi, vergi cezası aranılmayacak.

ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANI

Sabah'ın haberine göre; Gelir Vergisi kapsamında diğer ücret geliri elde eden; basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerdeki şoförler, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 2021 yılı gelir vergileri süresinde tarh edilmediyse 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak vergi miktarını belirleyebilecek. Bu durumda geçmişe yönelik gelir vergisi, vergi cezası aranılmayacak. İşverenlerin diğer ücretlere ait kimlik bilgileri ve vergi karnesi, yapacakları başvurular da bu kapsamda değerlendirilecek.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME YAPILABİLECEK

Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunularak yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin ödenebilecek. Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak.

İLK İKİ TAKSİTİ YATIRANIN BORCUNDA KATSAYI UYGULANMAYACAK

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım sonuna kadar) ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödenmek istenmesi durumunda, başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek, ilk taksit 30 Eylül'e kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

KİRA GELİRİNİ BİLDİRMEK İÇİN FIRSAT

Örneğin, mükellef 2018 takvim yılında istisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde etmiş ancak bu gelirden dolayı vermesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesini zamanında vermemiştir. Mükellef, yasadan yararlanması durumunda gelir vergisi beyannamesini pişmanlıkla verebilir. Yasanın getirdiği avantajlardan cezasız, zamsız sadece vergi ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanan tutarı ödeyerek yararlanabilir.

KREDİ KARTIYLA YA DA PTT ŞUBELERİNDEN ÖDEME YAPILABİLİR

Yapılandırılan borçlar tercihe göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden anlaşmalı bankaların kart, kredi kartıyla, havale yöntemi ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, PTT şubelerine ödenebilecek.