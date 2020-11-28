Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
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Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü

28.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:58

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammı yaklaşırken, ilk tahminler de gelmeye başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak belirleneceği zammın yüzde 6 ya da 6,35 olması bekleniyor. Böylece maaşlarda 405 liralık bir artış olacak.

Emekli maaşları ve ocak zammıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Temmuz- ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, kasım ve aralık verileri merakla bekleniyor.

YÜZDE 6 VEYA YÜZDE 6,35'LİK ZAM BEKLENTİSİ

Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12,1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6,35 olacak.

MAAŞLARDA 405 LİRAYA VARAN ARTIŞ OLACAK

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Takvim'de yer alan habere göre, bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6,35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek. Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak.

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İşte tahminlere göre zamlı maaş tablosu:

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü
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