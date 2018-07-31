 Millilerimizden 1 Altın, 1 Bronz Ve 1 Gümüş Madalya

Açılışı dün yapılan ve Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın bugünkü ilk gününde Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'mız üç madalyaya imza attı. Öğleden sonra yapılan suüstü monopalet ve çift palet final yarışlarında, 2017'de Rusya'da ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Milli Sporcumuz Muhammed Emin Bay, 400 metre suüstü monopalette 3.07.65 dakikalık derecesiyle altın madalya aldı.

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'mızın güçlü isimlerinden Tuğcan Kaytar, 100 metre suüstü monopalette 36.83 saniyelik derecesiyle, Rus Egor Kacmashev'in ardından yarışı tamamlayarak Avrupa İkincisi oldu, gümüş madalya aldı. Aynı yarışta başarılı sporcularımızdan Onur Berke Kuyumcu ise 36.94 saniyede yarışı üçüncü tamamlayarak bronz madalya kazandı.

İLK GÜN RUS SPORCULARDAN İKİ DÜNYA REKORU

Erkeklerde Rus Aleksey Fedkin 100 metre suüstü çift palette 41.56 saniyelik derecesiyle yeni gençler yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bayanlarda 400 metre suüstü monopalette Rus Ekaterina Mikhailushkina 3.15.58 dakikalık derecesiyle gençler dünya rekorunu kırdı.

3 Ağustos Cuma günü sona erecek olan Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94'ü bayan, 100'ü erkek 194 sporcu yarışacak. Yarışlar suüstü monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Takım Antrenörü Özgür Alemdar, şampiyonanın ilk gününde çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Özellikle orta ve uzun mesafelerde iddialıyız. Bugün bu mesafelerde ilk Avrupa Şampiyonluğu'muzu, gümüş ve bronz madalyaları sporcularımız ülkemize hediye etti. Diğer disiplinlerde de madalya bekliyoruz" dedi.

Madalya kazanan Milli sporcuları yürekten alkışladığını belirten TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise, "Son yıllarda paletli yüzmede Genç Milli Takımı'mız birbirinden güzel uluslararası başarılara imza atıyorlar. Şimdi kendi ülkemizde tarih yazmaya devam ediyoruz. Genç sporcularımız, önümüzdeki yıllarda büyükler grubunda yarışacak ve yine benzer, hatta daha iyi başarılara imza atacaklar. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.