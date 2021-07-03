SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
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SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE'ye yüzmede tarihi ilkleri yaşatan İzmirli sporcu Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'na finalde yüzme hedefiyle hazırlanıyor.

TÜRKİYE'ye yüzmede tarihi ilkleri yaşatan İzmirli sporcu Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları'na finalde yüzme hedefiyle hazırlanıyor. 50 metre kurbağalamada daha önce 2015 yılında gençler dünya rekorunu kırıp bunu başaran ilk Türk yüzücü olan, 2019 yılında İskoçya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metrede gümüş madalya kazanıp, kısa kulvarda ülkemize ilk madalyayı getirken, Avrupa Şampiyonası'nda 19 yıl sonra madalya kazanan ilk isim olan Emre, geçen yıl Macaristan'daki Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kırdı. Daha önce Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda kurbağalamada final yüzerek ilki başaran Emre, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki milli yüzücüsü, 24 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlara günler kala Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yüzmede birçok sporcuyla A kotasını geçerek olimpiyatlarda yer almasının gurur verici olduğunu dile getiren Emre Sakçı, "Öncelikle ben ve arkadaşlarımın en büyük hedefi yarı final ve finali ülkemize getirmek. Bunları ülkemize getirdikten sonra finalin ne olacağı belli olmaz. Gerçekçi de olmamız lazım. Önceliğimiz yarı final ve final" ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımızı, 'Hedef madalya' diyerek büyük beklentilere sokuyoruz, ardından olmayınca başarısız atfediliyoruz" diyen milli yüzücü, "Biraz heyecanlı bir ülkeyiz. O yüzden daha emin adımlarla ilerlemeliyiz" diye konuştu.

Çalışmaların yoğun ve güzel gittiğini anlatan rekortmen yüzücü, "Bizim İzmir'de havuzumuz olmadığı için mecbur İzmir-Antalya arası mekik dokuduk bütün sene. İnşallah bunun meyvelerini alacağız. Zor bir süreç oldu ancak karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Gelişiyoruz, başarı neden gelmesin?" dedi.

SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final
SPOR Milli yüzücü Emre Sakçı: Hedefim final

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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